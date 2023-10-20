  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Тель-Авив, Израиль
ID: 25983
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Расположенная в самом сердце Тель-Авива, на улице Пинскер, эта квартира находится всего в нескольких шагах от пляжа, торговых центров, ресторанов и всего, что может предложить город. - 81 м2 нетто 2 спальни 2 ванные комнаты - Солнечная терраса 7 м2 - 4-й этаж Тройная экспозиция лифт - Парковка Мамад Тофы 4, полученные Цена: 6 300 000 Нис

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
