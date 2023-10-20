  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A ne pas manquer

Жилой квартал A ne pas manquer

Ашкелон, Израиль
от
$545,490
20.02.2026
$545,490
16.03.2025
$488,766
24.02.2025
$490,158
04.02.2025
$482,154
26.12.2024
$483,894
;
6
Оставить заявку
ID: 23599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A stunning villa
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ашкелон, Израиль
от
$721,050
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$545,490
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Жилой квартал Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,01 млн
Для продажи - Тель-Авив, DERRIERE L'HOTEL Расположение мечты рядом с морем Откройте для себя исключительную недвижимость, идеально расположенную в нескольких метрах от набережной и знаменитого бульвара Герберта Самуэля. Общая площадь: 102 м2 обитаемые + 50 м2 террасы Личный лифт, прибывающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Quartier city un duplex 4 pieces
Жилой квартал Quartier city un duplex 4 pieces
Жилой квартал Quartier city un duplex 4 pieces
Жилой квартал Quartier city un duplex 4 pieces
Ашкелон, Израиль
от
$523,545
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием. 5 штук 4 комнаты 2 ванные комнаты 3 туалета 4-й и 5-й этажи…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации