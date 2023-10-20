  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Тель-Авив, Израиль
$2,04 млн
ID: 25790
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Для продажи - ВСЕ ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 3 ЧАСТИ В СЕРДЦЕ НЕВЕ ЦЕДЕК жилая площадь 64 м2 + два балкона (5,05 м2 и 6,05 м2) 1-й этаж 2 спальни спали, включая мамочку 1 ванная комната 2 балкона Северо-Западная экспозиция Роботизированная частная парковка Исключительное расположение: 2 минуты от бульвара Ротшильд, 3 минуты от рынка Кармель и 5 минут от пляжа Цена: 6 500 000 шекелей

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
