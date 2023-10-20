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Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
02.04.2025
$1,96 млн
01.03.2025
$2,11 млн
09.02.2025
$2,08 млн
06.01.2025
$2,06 млн
;
6
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ID: 24349
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Пентхаус 5 номеров 167м2 с террасой 44м2, 17-й Байит Веган Иерусалим Эксклюзивный пентхаус, расположенный на 17-м этаже нового здания с 3 лифтами, 2 из которых просторные и светлые, предлагает великолепный вид. Расположен на краю Bet Veigan/Kyriat Yovel. Идеальное расположение с точки зрения удобств и подключения! Со многими ресторанами, магазинами, он предлагает оживленную городскую жизнь. Близость трамвая к поезду Тель-Авива и центральному автовокзалу для всех израильских городов является значительным преимуществом для вашего путешествия. Это исключительное место для практической и динамичной жизни. Идеально подходит для тех, кто ищет активную религиозную жизнь возле синагог и школ. Построенная на одном этаже эта 5-комнатная квартира с гостиной и столовой площадью 167 м2 и террасой 44 м2, открытой со всех сторон с великолепным видом, включает в себя 4 спальни, включая одного мастера, с 2 парковочными местами и подвалом. Он также кондиционирован, с подогревом пола, видеодомофоном, пустым мусором на посадке, chemesh doud, электрическими ставнями, а также ручным для Шаббата, защищенным бронированной дверью и системой пожарного детектора. Цена: 6.900,000sh (Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС) Возможность аренды 16000sh/месяц Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
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