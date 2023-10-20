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Жилой квартал Proche de la mer

Ашкелон, Израиль
от
$474,721
07.03.2025
$474,721
15.02.2025
$476,073
06.01.2025
$464,243
;
4
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ID: 24353
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Красивые 4 комнаты рядом с морем с видом на море

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$474,721
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