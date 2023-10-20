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Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
;
4
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ID: 25812
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Квартира на продажу в Баке, Бостанский район, 4-комнатная квартира в очаровательном здании на улице Бамбергер Просторный 114 м2, балкон Сукка, лифт Шаббат, 2 парковочных места, склад, мамад.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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