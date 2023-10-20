  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bonne affaire

Жилой квартал Bonne affaire

Иерусалим, Израиль
от
$674,160
02.03.2025
$674,160
10.02.2025
$665,040
01.01.2025
$667,440
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24036
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хорошая инвестиция 3 штуки Соглашение о полном сносе и реконструкции

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Жилой квартал Endroit calme
Иерусалим, Израиль
от
$702
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
Жилой квартал Appartement 5 5 pieces superficie 130m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne affaire
Иерусалим, Израиль
от
$674,160
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Dans un bel immeuble agreable bien agence
Жилой квартал Dans un bel immeuble agreable bien agence
Тель-Авив, Израиль
от
$856,745
В красивом здании рядом с Флорентийским районом, район в самом сердце ESSOR 3-комнатная квартира, новая на 5 этаже с лифтом и красивой террасой Парковка Очень хорошо организовано, чтобы не пропустить!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing magnifique mini penthouse projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$2,74 млн
В районе Шейнкина, возвышенное новое здание. Мини-пентхаус продали PLAIN-PIED Красивый 3-комнатный мини-пентхаус площадью 96 м2 + терраса 40 м2 на одном уровне Квартира на улице, открытый вид и очень яркое лицо на юго-восток Одна ванная комната + 2 Wc Редкий продукт Не пропустите!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,966
В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое. Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации