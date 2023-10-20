Жилой квартал Bonne affaire

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В районе Шейнкина, возвышенное новое здание. Мини-пентхаус продали PLAIN-PIED
Красивый 3-комнатный мини-пентхаус площадью 96 м2 + терраса 40 м2 на одном уровне
Квартира на улице, открытый вид и очень яркое лицо на юго-восток
Одна ванная комната + 2 Wc
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В самом престижном новом проекте центра города Иерусалима охрана 24/7, роскошный вестибюль, полуолимпийский бассейн, тренажерный зал, сауна, микве для мужчин и женщин, синагога и многое другое.
Роскошная квартира нового застройщика 2 номера 44 метра + 10 метров балкон, высокая стоящая кухня …