Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция

Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Тепловой насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад
Новый лифт с системой разблокировки
Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем
Электрические рольставни
Монтаж сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни
Расположение и объекты поблизости
Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц.
250 м - Трамвайная остановка
1 км - Станция метро
1 km - Пирейский театр
1,5 км - Порт Пирей
2 км - Стадион Мира и Дружбы
Предлагаются апартаменты с собственным бассейном 23 м2, двумя парковочными местами и живописным видом на залив Сароникос, парк и город.
Резиденция располагает большим общим бассейном.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном районе на юге Афин.
Трамвайная остановка - 230 метров
Побережье - 500 метров
Станция метро - 916 метров
Больница - 1,7 км
Международная школа - 1,6 км
Поле для гольфа - 1,4 км
Центр Глифады - 2,7 км
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь.
Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин.
Станция метро - 1,3 км
Акрополь - 5 км
Побережье - 11,5 км
Остановки общественного транспорта - 300 метров
Школа - 5,5 км
Аэропорт - 23 км
Больница - 4,4 км