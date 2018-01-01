Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция

7 7, Греция

от €162,000

Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Тепловой насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад Новый лифт с системой разблокировки Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем Электрические рольставни Монтаж сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни Расположение и объекты поблизости Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц. 250 м - Трамвайная остановка 1 км - Станция метро 1 km - Пирейский театр 1,5 км - Порт Пирей 2 км - Стадион Мира и Дружбы