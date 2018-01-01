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Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция

7 7, Греция
от
€122,000
;
5
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О комплексе

Предлагаются меблированные студии.

Резиденция располагает прачечной и тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Пирея, в двух шагах от станции метро.

  • Театр - 240 метров
  • Станция метро - 250 метров
  • Университет - 550 метров
  • Магазины - 100 метров
  • Порт - 750 метров
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция
7 7, Греция
от
€122,000
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