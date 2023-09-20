Все инвесторы сейчас — в Греции? Агент по греческой недвижимости о повышении порога по программе «Золотая виза», скачках цен и популярных регионах для покупки

Количество заявок на ВНЖ Греции утроилось, квартиры в Афинах дорожают с каждым днём, но найти объекты в стране по приемлемым ценам по-прежнему можно. Кара Манукян, агент по недвижимости в Греции и автор тематического YouTube-канала , рассказала нам, как изменились цены на квартиры в Греции за последний год, есть ли спрос у покупателей на заброшенные дома, и почему среди местных жителей растёт спрос на ипотеку.

«Те, кто хочет получить золотую визу, в любом случае купят недвижимость»

— В ноябре 2022 года мы делали с Вами интервью о рынке недвижимости Греции , и уже тогда он был очень популярен среди иностранцев. Что нового произошло на рынке с того момента, и как обстоят дела со спросом и ценами?

— Должна сказать, что популярность рынка недвижимости Греции не упала, а даже возросла — стройка более активная, стоимость квартир повышается.

Как правило, покупатели приобретают недвижимость в крупных городах либо земли под застройку в более маленьких селениях. Самыми популярными направлениями остаются Афины, Салоники, полуостров Халкидики и города поблизости.

Главное изменение — минимальная инвестиция по программе Golden Visa в популярных регионах страны с 1 августа 2023 года составляет от €500.000. А ещё в прошлом году сумма инвестиций была самой низкой и привлекательной по сравнению с другими европейскими странами — €250.000. Поэтому до повышения цен количество заявок на программу побило все рекорды предыдущих лет.

Как это повышение повлияет на рынок? Я думаю, не так сильно. Те, кто хочет получить золотую визу, в любом случае купят недвижимость. У кого есть €250.000, купят её в маленьких городах, а кто располагает сумой в €500.000, — смогут себе позволить жильё в более крупных центрах.

«Среди греков сейчас растёт спрос на ипотеку»

— Для наглядности изменения цен, давайте приведём стоимость жилья в нескольких регионах страны в 2022 году, и сколько эти же объекты стоят сейчас.

— Вот один из показательных примеров: в сентябре 2022 года можно было купить квартиру в хорошем районе Palaio Faliro в Афинах за €250.000, а сейчас эта же квартира может смело быть конкурентной с ценой €320.000.

Дело в том, что из-за повышения минимального инвестиционного взноса по программе «Золотая виза» и повышения спроса на объекты, многие владельцы пытались безосновательно повысить цены на жилье. Конечно, такая ситуация не могла продолжаться долго и наконец-то рынок стабилизировался. Но цены всё же выросли и, по моим ощущениям, будут расти.

— Есть ли места в Греции, где ещё можно найти относительно дешёвую недвижимость?

— Конечно. Вы можете купить небольшой домик за €40.000 в каком-то маленьком посёлке в горах или даже у моря. Но учитывайте, что развитость инфраструктуры в таких местах будет ниже, и добираться туда будет сложнее.

— Расскажите, пожалуйста, о заброшенных домах в Греции , что это за объекты? Есть ли у покупателей спрос на такие объекты?

— У каждого заброшенного дома есть владелец — физическое или юридическое лицо, либо государство. Процедура покупки и оформления жилья в каждом из случаев своя. Высокого спроса на такой тип недвижимости я не заметила.

— Как изменился за это время рынок аренды и цены на нём?

— Аренда по-прежнему актуальна, цены плюс-минус держаться на одном уровне после сильного скачка — в среднем, можно найти варианты от €500. Однако учитывая спрос, каждые 6-9 месяцев цены повышаются естественным путем.

Хочу отметить, что на арендном рынке появилось больше квартир с приемлемым ремонтом и мебелью в комплекте, что очень радует иностранных клиентов.

— И ещё важный момент: как рынок выглядит сейчас для местных жителей? Стало ли им сложнее позволить себе покупку жилья?

— Да, стало сложнее из-за повышения цен. Тем не менее, на рынке есть квартиры по приемлемой стоимости, которые местные жители могут себе позволить купить.

Отмечу, что среди греков сейчас растёт спрос на ипотеку. Особенно после открытия в этом году программы для жителей страны, которые не достигли 40 лет. В рамках этой схемы государство оплачивает часть суммы за недвижимость. Условия: недвижимость должна быть построена не позже 2007 года, а её стоимость не должна превышать €150.000.

Недвижимость, которую можно купить в Греции прямо сейчас

Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Municipality of Piraeus, Греция €250,000 3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 4 Этаж

Квартира 1 спальня с furnishings Афины, Греция €70,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 1

Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью Municipality of Piraeus, Греция €255,000 2 Количество комнат 2 ванных комнат 50 м² 7 Этаж