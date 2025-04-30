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Виллы с видом на море в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
395
Pallini Municipal Unit
235
Kassandra Municipal Unit
159
Municipality of Nea Propontida
19
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112 объектов найдено
Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Located in the popular and vibrant town of HANIOTI so it is very close to the seaside within…
$2,20 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Ideal homes for a large family for sale with 160 sq meters of living area and FULLY FURNISHE…
$589,984
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. Это 8…
$1,31 млн
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Вилла 12 комнат в Пиргадикия, Греция
Вилла 12 комнат
Пиргадикия, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
$2,91 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный листинг, отремонтированная вилла, построенная с гордостью и воображением, включ…
$1,09 млн
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Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$782,285
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 4 -586 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000. Это 140 кв. Ви…
$639,824
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
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Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 кв. Ви…
$1,22 млн
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,25 млн
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,36 млн
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Вилла 19 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 19 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 19
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$4,17 млн
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$2,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Вилла 7 комнат в Nea Gonia, Греция
Вилла 7 комнат
Nea Gonia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных …
$444,322
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
3oo sq meter villa for sale on 3 floors which was built in 1990 including panoramic sea view…
$1,08 млн
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Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$614,652
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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