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Виллы с гаражом в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
395
Pallini Municipal Unit
235
Kassandra Municipal Unit
159
Municipality of Nea Propontida
19
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5 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
This fine modern property is located in a stylish residential area on the hill of Posidi Hal…
$780,699
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Built in 1981, An entertainer masterpiece, timeless design on the sea in Kassandria Halkidik…
$4,43 млн
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Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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