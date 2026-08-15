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Виллы в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
545
Pallini Municipal Unit
278
Kassandra Municipal Unit
267
Municipality of Nea Propontida
68
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789 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Ха…
$1,27 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Sarti, Греция
Вилла
Sarti, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю Халкидики…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Вилла в стадии строительства в Сивири, расположенная в прекрасном регионе Кассандра. С прост…
$863,873
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Vista Estate
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Вилла 2 комнаты в Пиргадикия, Греция
Вилла 2 комнаты
Пиргадикия, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Угловой мезонет, 67 м2, на Афоне, Халкидики с восточной ориентацией и с беспрепятственным по…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Вилла 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Вилла 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 708 м²
Уникальный мезонет с роскошным бассейном, в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю…
$1,08 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Property Code: HPS5052 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 1.400.000 . This 220.35…
$1,61 млн
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Вилла 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Вилла 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Вилла 13 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 13
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 1995  Количество комнат: 13 …
$1,86 млн
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Вилла 4 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/-1
Представляем эту красивую Мезонетту в Халкидиках с удивительным открытым видом. Недвижимость…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Вилла 12 комнат в Неа Флогита, Греция
Вилла 12 комнат
Неа Флогита, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этот красивый отдельно стоящий дом в Халкидики, Греция, находится в отличном состоянии и мож…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Вилла 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики предлагает роскошную жизнь в хорошем состо…
$1,37 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Этот недавно построенный мезонет предлагает комфортный отдых на берегу моря в самом сердце ж…
$505,299
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Уникальный отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в замечательном месте в Ситон…
$683,460
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Уникальный мезонет в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю Халкидики. Недвижимост…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 340 м²
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Имущественный код: HPS5053 - Villa FOR SALE в Паллини Полихроно за €900,000. Это 120.00 кв. …
Цена по запросу
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Вилла в Никити, Греция
Вилла
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Код собственности: HPS4902 - Вилла для продажи в Ситонии Никити за €0. Эта вилла площадью 12…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Тахиархис, Греция
Вилла 3 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Представляем фантастическую возможность владеть отдельно стоящим домом в прекрасном регионе …
$85,433
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Halkidiki Properties
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Вилла 5 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в самом сердце Халки…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Вилла 14 комнат в Неа-Скиони, Греция
Вилла 14 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 799 м²
На продажу выставлен комплекс из 5 независимых вилл на пляже. Каждая вилла имеет свой собств…
$3,76 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Каландра, Греция
Вилла 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Представляем потрясающий мезонет в захватывающем регионе Халкидики, Греция. Это свойство явл…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Вилла 4 комнаты
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Роскошная недвижимость. Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень…
$660,678
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Halkidiki Properties
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05 млн
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Вилла 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Расположенный в потрясающем районе Халкидики, Греция, этот изысканный отдельно стоящий дом в…
$681,182
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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