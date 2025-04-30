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Дома с бассейном в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
1007
Pallini Municipal Unit
517
Kassandra Municipal Unit
493
Municipality of Nea Propontida
234
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128 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$469,371
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$625,828
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Дом 9 комнат в Пефкохори, Греция
Дом 9 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Пефкохори   Жилая площадь – 185м2   Описание– …
$572,243
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Дом 7 комнат в Афитос, Греция
Дом 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$720,238
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$782,285
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Вилла 1 комната в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$357,616
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Сивири, Греция
Вилла 9 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,36 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,16 млн
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Вилла 8 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
$3,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
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Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$614,652
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$626,246
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Вилла 19 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 19 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 19
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию шикарную виллу, расположенную всего лишь в 50 м от моря на участк…
$3,02 млн
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Вилла в Скала Фоуркас, Греция
Вилла
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла с частным садом площадью 500 м2 и частным бассейном в Криопиги, Кассандра, Халкидики …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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