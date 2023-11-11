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Таунхаусы в периферийная единица Халкидики, Греция

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407 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
€395,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
We are privileged to exclusively represent this 2 bedroom semi-detached house for sale in Kr…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Pefkohori with 127  sq meters of livi…
€320,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€190,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Chaniotis, Греция
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Chaniotis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
€204,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Dream home on 2 levels including 68 sq meters of living area including, 2 bedrooms, 2 bathro…
€158,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This beachfront maisonette is a residential unit located directly on the beach with amazing …
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built-in 2008, it is characterized by a …
€260,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Палиури, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built in 2001, it is characterized by a …
€170,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
€6,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€560,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный дом с гордостью и воображением, полностью меблированный в привилегированном и с…
€1,10 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот замечательный отель полон очарования и расположен недалеко от живописной деревни Палиур…
€190,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Villa in a quiet location, it is a 280 sq meter villa on 2  levels plus a gorgeous loft look…
€575,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
PENTHOUSE HOME в тихой части приморского города ПЕФКОХОРИ ХАЛКИДИКИ.  Дом великолепно спроек…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
HANIOTI роскошный средиземноморский мезонет на продажу в районе, который растет в сфере недв…
€175,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€140,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€230,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это свойство - потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безмятежную среду с з…
€590,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость представляет собой потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безм…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость является потрясающим домом в популярном месте, которое предлагает спокойную и б…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Деревенский дом с видом на море и множеством внутренних двориков расположен на пике процвета…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Каландра, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на живописном прибрежном утесе в POSIDI, этот потрясающий летний дом может пох…
€285,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий дом на продажу в процветающем приморском городе Ханиоти с 135 кв. м жилой площад…
€330,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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