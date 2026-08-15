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Таунхаусы в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
184
Pallini Municipal Unit
109
Kassandra Municipal Unit
76
Municipality of Nea Propontida
21
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263 объекта найдено
Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$680,901
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$288,517
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$548,431
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$173,564
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$680,351
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Таунхаус в Неа Рода, Греция
Таунхаус
Неа Рода, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$767,461
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TekceTekce
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот таунхаус площадью 145 м² в Неа-Фокее, на полуострове Кассандра, выходит окнами на восто…
$437,211
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Vista Estate
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$253,852
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$184,681
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$271,563
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располож…
$229,831
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Продается таунхаус площадью 89 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$354,213
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Продается таунхаус площадью 360 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$1,53 млн
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 75 м²
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продается таунхаус площадью 42 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$301,081
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$295,177
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продается таунхаус площадью 142 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$425,055
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Таунхаус в Gerakini, Греция
Таунхаус
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная вилла в стадии строительства в престижном районе Геракини. Вилла пред…
$454,969
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Vista Estate
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$200,720
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$802,882
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Таунхаус 4 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
На продажу таунхаус в Каливес Полигиру общей площадью 118 кв.м, из них 96 кв.м — чистая жила…
$371,298
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Таунхаус 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 м² в Никити, Ситония. Дом расположен в живописном месте и пре…
$291,357
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$298,762
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Таунхаус в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$401,441
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$354,213
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$224,335
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Таунхаус в Псакоудия, Греция
Таунхаус
Псакоудия, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$265,659
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$200,720
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$448,669
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Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$517,185
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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