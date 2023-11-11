ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Халкидики
Таунхаусы
Таунхаусы в периферийная единица Халкидики, Греция
Таунхаус
Очистить
407 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160 sq meters of living…
€395,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kriopigi, Греция
2
1
We are privileged to exclusively represent this 2 bedroom semi-detached house for sale in Kr…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Pefkochori, Греция
2
2
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Pefkohori with 127 sq meters of livi…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
3
2
70 м²
1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Chaniotis, Греция
5
3
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kriopigi, Греция
3
2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
3
2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
€204,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
2
2
Dream home on 2 levels including 68 sq meters of living area including, 2 bedrooms, 2 bathro…
€158,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
2
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
3
2
This beachfront maisonette is a residential unit located directly on the beach with amazing …
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
3
3
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built-in 2008, it is characterized by a …
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
2
2
This could be the home of your dreams in HALKIDIKI: built in 2001, it is characterized by a …
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
4
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
5
2
105 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Polychrono, Греция
3
2
2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of 150 s.m., built on a…
€6,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Pefkochori, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€560,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
4
2
80 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
3
Эксклюзивный дом с гордостью и воображением, полностью меблированный в привилегированном и с…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
3
2
Этот замечательный отель полон очарования и расположен недалеко от живописной деревни Палиур…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
4
2
Villa in a quiet location, it is a 280 sq meter villa on 2 levels plus a gorgeous loft look…
€575,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
3
3
PENTHOUSE HOME в тихой части приморского города ПЕФКОХОРИ ХАЛКИДИКИ. Дом великолепно спроек…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
3
2
HANIOTI роскошный средиземноморский мезонет на продажу в районе, который растет в сфере недв…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€140,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Polychrono, Греция
2
2
В процветающем приморском городе Полихроно, у нас есть идеальный идеальный мезонет на 2 этаж…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
4
4
Это свойство - потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безмятежную среду с з…
€590,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Chaniotis, Греция
3
2
Недвижимость представляет собой потрясающий пляжный дом, который предлагает спокойную и безм…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Фокея, Греция
3
2
Недвижимость является потрясающим домом в популярном месте, которое предлагает спокойную и б…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
3
2
Деревенский дом с видом на море и множеством внутренних двориков расположен на пике процвета…
€160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каландра, Греция
3
3
Расположенный на живописном прибрежном утесе в POSIDI, этот потрясающий летний дом может пох…
€285,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
3
2
Потрясающий дом на продажу в процветающем приморском городе Ханиоти с 135 кв. м жилой площад…
€330,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
14
Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL