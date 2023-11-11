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Коттеджи в периферийная единица Халкидики, Греция

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371 объект найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€245,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€290,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Каландра, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Каландра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Portes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Коттедж с балконом, с кондиционером, в центре города в Pefkochori, Греция
Коттедж с балконом, с кондиционером, в центре города
Pefkochori, Греция
Этот великолепный комплекс новых домов выходит далеко за рамки собственности. Он представляе…
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Коттедж 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Если вы мечтали о роскошной, просторной вилле с 150 м жилой площади и в часе езды от аэропор…
€430,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Расположен на участке площадью 500 кв. М., С самыми великолепными видами и всего в нескольки…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€310,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Kriopigi, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kriopigi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€220,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Pefkochori, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
€85,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Polychrono, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Polychrono, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€155,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€270,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€95,000
Коттедж 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€370,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
€270,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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