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Коттеджи в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
91
Pallini Municipal Unit
38
Kassandra Municipal Unit
53
Municipality of Nea Propontida
55
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222 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
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Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$490,558
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$802,882
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Коттедж 3 спальни в Афитос, Греция
Коттедж 3 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$413,248
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Коттедж 5 комнат в Портария, Греция
Коттедж 5 комнат
Портария, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2005  Пляж: широкий,песчанны…
$756,265
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Коттедж 2 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из гостиной с кух…
$430,959
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Коттедж 5 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$696,768
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Коттедж 2 спальни в Палиури, Греция
Коттедж 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$259,756
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Количество комнат: 4  Уровней: 2  Ванные:…
$524,507
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Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Детали  Год постройки: 2014  Расстояние от моря: 550 м Услуги  Паркинг …
$930,788
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Коттедж 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$247,949
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Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество этажей 1
Детали  Год постройки: 2000  Количество комнат: 4  Тип отопления: электрический …
$1,22 млн
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Коттедж 3 спальни в Лаккома, Греция
Коттедж 3 спальни
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
$253,852
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Коттедж 5 спален в Galatista, Греция
Коттедж 5 спален
Galatista, Греция
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 159 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$218,431
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Коттедж 6 комнат в Никити, Греция
Коттедж 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2016  Количество комнат: 6 …
$483,712
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$590,354
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Коттедж 6 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 6 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается уютный дом площадью 150 кв.м, расположенный в живописной деревне Полихроно на полу…
$467,167
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Коттедж 5 спален в Палиури, Греция
Коттедж 5 спален
Палиури, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$971,180
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Коттедж 3 спальни в Криопиги, Греция
Коттедж 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$507,705
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Коттедж 2 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$985,932
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Коттедж 2 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 119 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
$200,720
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Коттедж 6 спален в Криопиги, Греция
Коттедж 6 спален
Криопиги, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$259,756
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Коттедж 6 комнат в Касандрия, Греция
Коттедж 6 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2004  Пляж: песчаный с полог…
$872,614
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Коттедж 1 спальня в Олинтос, Греция
Коттедж 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спал…
$230,238
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Коттедж 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$388,127
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Коттедж 1 спальня в Plana, Греция
Коттедж 1 спальня
Plana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$360,116
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Коттедж 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$377,827
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Коттедж в Каландра, Греция
Коттедж
Каландра, Греция
Площадь 300 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
$417,036
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Коттедж 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$826,496
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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