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Дома с видом на море в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
1007
Pallini Municipal Unit
517
Kassandra Municipal Unit
493
Municipality of Nea Propontida
234
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383 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$447,020
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Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии с…
$294,344
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Grekodom Development
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Located in the popular and vibrant town of HANIOTI so it is very close to the seaside within…
$2,20 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$302,686
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Уранополис, Греция
Коттедж 5 комнат
Уранополис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$887,182
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Таунхаус 6 комнат в Портес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Портес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$335,265
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Ideal homes for a large family for sale with 160 sq meters of living area and FULLY FURNISHE…
$589,984
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Первый эта…
$502,897
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$218,144
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. Это 8…
$1,31 млн
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Вилла 12 комнат в Пиргадикия, Греция
Вилла 12 комнат
Пиргадикия, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
$2,91 млн
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exclusive home with pride and imagination fully furnished in a privileged and peaceful locat…
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Вавдос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вавдос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$250,498
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Таунхаус 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 82 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$172,722
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to Polihrono, this gorgeous home with 105 sq meters of living area and gardens with …
$288,556
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Коттедж 4 комнаты в Иерисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$300,541
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Дом 7 комнат в Афитос, Греция
Дом 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$720,238
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Stegi Real Estate
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Молес Каливес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Коттедж 6 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 6 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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