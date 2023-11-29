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Коммерческая недвижимость в Pirmasens, Германия

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Pirmasens, Германия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
€275,000
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Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
€250,000
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Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
€319,000
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Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
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