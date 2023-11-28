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Коммерческая недвижимость в Нижняя Саксония, Германия

Samtgemeinde Grafschaft Hoya
5
Вильгельмсхафен
4
Samtgemeinde Nord-Elm
3
28 объектов найдено
Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 4 900 м²
Земельный участок: 13413 кв. мГод постройки: 1991Стоимость евро/кв.м: 612 €
€3,00 млн
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 464 м²
Доход с аренды в год: 50 000 €Доход в месяц: 4 167 €Земельный участок: 1250 кв. мРентабельно…
€1,60 млн
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 256 м²
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 599.46 кв. мРентабель…
€980,000
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 272 м²
Доход с аренды в год: 36 000 €Доход в месяц: 3 000 €Земельный участок: 716 кв. мРентабельнос…
€980,000
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Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 3 100 м²
Земельный участок: 11285 кв. мГод постройки: 1963Стоимость евро/кв.м: 484 €
€1,50 млн
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Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 2 100 м²
Стоимость евро/кв.м: 310 €
€650,000
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 051 м²
Земельный участок: 6873 кв. мГод постройки: 1968Стоимость евро/кв.м: 721 €
€2,20 млн
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Коммерческая в Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Retail facility in the heart of Lower Saxony, Germany.A retail facility for sale - a superma…
Цена по запросу
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Коммерческая в Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Shopping center in the easternmost part of Lower Saxony, Germany.Object for sale - a shoppin…
Цена по запросу
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Коммерческая в Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
The property is located in a large city in the South-East of Lower Saxony. It is the third l…
Цена по запросу
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
€3,25 млн
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Магазин под аренду в Cuxhaven, Германия
Магазин под аренду
Cuxhaven, Германия
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
€2,40 млн
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Коммерческая в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 093 м²
Германия Нижняя Саксония г. Бад Бодентайх Супермаркет в центре города …
€1,61 млн
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Отель с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Отель с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 5 384 м²
Германия Нижняя Саксония г. Брауншвейг Большой новый отель 4**** …
€30,00 млн
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Коммерческая в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 676 м²
Германия Нижняя Саксония г.Хильдесхайм Торговый комплекс …
€1,67 млн
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Магазин в Нижняя Саксония, Германия
Магазин
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 000 м²
Германия Земля Нижняя Саксония г.Штадтхаген Магазин на пешеходной улице …
€1,79 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 150 м²
Германия Земля Нижняя Саксония г.Вишхафен Строящийся супермаркет …
€1,90 млн
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Коммерческая в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 2 627 м²
Германия Земля Нижняя Саксония г.Бад-Нендорф Торговый центр и квартиры …
€3,45 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 085 м²
Германия Земля Нижняя Саксония, район Ганновер г.Шпринге Супермаркет…
€1,58 млн
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Отель в Нижняя Саксония, Германия
Отель
Нижняя Саксония, Германия
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер   Отель 3,5* р…
€3,65 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 085 м²
Германия Земля Нижняя Саксония район Ганновер, г.Шпринге   Супермарк…
€1,60 млн
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Коммерческая в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 5 764 м²
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония   Бизнес- центр   &n…
€2,38 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 235 м²
Германия Нижняя Саксония   Новый супермаркет Netto   Новое с…
€2,54 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 498 м²
Германия Федеральная Земля Нижняя Саксония г.Хёкстер   Супермаркет E…
€1,70 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Нижняя Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Нижняя Саксония, Германия
Площадь 1 050 м²
Германия Федеральная Земля Нижняя Саксония   Супермаркет Netto (12,5% …
€1,63 млн
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Коммерческая в Зальцгиттер, Германия
Коммерческая
Зальцгиттер, Германия
Shopping center in Salzgitter in Lower Saxony.Shopping center, residential and office buildi…
€13,10 млн
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Магазин под аренду в Вильгельмсхафен, Германия
Магазин под аренду
Вильгельмсхафен, Германия
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
€16,50 млн
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Коммерческая в Hoyerhagen, Германия
Коммерческая
Hoyerhagen, Германия
Площадь 3 710 м²
Доход с аренды в год: 590 000 €Доход в месяц: 49 167 €Год постройки: 2017Рентабельность: 6.9…
€8,50 млн
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Типы недвижимости в Нижняя Саксония

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