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Коммерческая недвижимость в Берлин, Германия

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20 объектов найдено
Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Продаютсяземельный участок в Берлине площадью около 1500 м2 , включая разрешение на строител…
€5,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Инвестиционная 4 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
€4,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Инвестиционная 3 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
€862,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Доходный дом 28 комнат в Берлин, Германия
Доходный дом 28 комнат
Берлин, Германия
Комнаты 28
Площадь 987 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
€3,90 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Отель 22 комнаты в Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 22
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
€3,95 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 118 м²
Доход с аренды в год: 42 000 €Доход в месяц: 3 500 €Рентабельность: 3.65%Аренда евро/кв.м: 3…
€1,15 млн
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Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
€12,50 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Берлин, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Берлин, Германия
Площадь 8 500 м²
Германия г.Берлин Торговый центр рядом с метро …
€24,50 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Берлин, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Берлин, Германия
Площадь 1 106 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия г.Бад-Эйнхаузен (Оэнхаузен) Суперма…
€1,87 млн
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Коммерческая с лифтом, с кредитом / ипотекой в Берлин, Германия
Коммерческая с лифтом, с кредитом / ипотекой
Берлин, Германия
Площадь 8 088 м²
Германия г.Берлин Офисное здание с доходом от аренды Оф…
€8,65 млн
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Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Площадь 7 460 м²
Германия г.Берлин   Отель в центре Берлина   Отель на самой …
€13,50 млн
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Отель с сауной в Берлин, Германия
Отель с сауной
Берлин, Германия
Площадь 8 900 м²
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe   Большой красивый о…
€19,60 млн
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Отель в Берлин, Германия
Отель
Берлин, Германия
Площадь 15 756 м²
Германия г.Берлин   Отельный комплекс 4*   Новый современный…
€32,80 млн
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Инвестиционная в Берлин, Германия
Инвестиционная
Берлин, Германия
Площадь 8 000 м²
Германия г.Берлин   Инвестпроект в Берлине   Предложение для…
€35,00 млн
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
A building built in the form of a strong array has a large number of advantages, for example…
€2,80 млн
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 2 685 м²
Земельный участок: 1393 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 341 €
€3,60 млн
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 87 м²
Доход с аренды в год: 27 600 €Доход в месяц: 2 300 €Рентабельность: 4.25%Аренда евро/кв.м: 2…
€650,000
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 1 043 м²
Земельный участок: 853 кв. мГод постройки: 1906Стоимость евро/кв.м: 5 275 €
€5,50 млн
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 9 850 м²
Доход с аренды в год: 1 381 184 €Доход в месяц: 115 099 €Земельный участок: 3627 кв. мГод по…
€35,60 млн
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Коммерческая в Берлин, Германия
Коммерческая
Берлин, Германия
Площадь 9 019 м²
Доход с аренды в год: 2 153 328 €Доход в месяц: 179 444 €Земельный участок: 21211 кв. мГод п…
€59,00 млн
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