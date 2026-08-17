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Коммерческая недвижимость в Саксонии, Германия

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8 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ниски, Германия
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Коммерческое помещение 3 200 м²
Ниски, Германия
Площадь 3 200 м²
- Прости. Без посредников - Коммерческая недвижимость на границе 59-900 (Згорцелец/Гёрлиц)Жу…
$909,950
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Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония) в BoxbergOL Hamor, Германия
Объект ухода с долгосрочной доходностью – Инвестируйте в Боксберг (Саксония)
BoxbergOL Hamor, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
🔹 Утверждённый объект ухода с 56 единицами – 51 одноместный апартамент, 5 двухместных апарта…
Цена по запросу
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Коммерческое здание в пригороде Дрездена в NeukirchLausitz, Германия
Коммерческое здание в пригороде Дрездена
NeukirchLausitz, Германия
Площадь 5 000 м²
Продается коммерческое здание, расположенное в самом центре коммуны Нойкирх (Верхняя Лужица)…
$1,42 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Коммерческое помещение 2 480 м² в Лейпциг, Германия
Коммерческое помещение 2 480 м²
Лейпциг, Германия
Площадь 2 480 м²
Земельный участок: 911 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 290 €
$3,52 млн
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Коммерческое помещение 4 334 м² в Ауэрбах, Германия
Коммерческое помещение 4 334 м²
Ауэрбах, Германия
Площадь 4 334 м²
Доход с аренды в год: 108 589 €Доход в месяц: 9 049 €Земельный участок: 4334 кв. мГод постро…
$2,39 млн
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Коммерческое помещение 5 350 м² в Торгау, Германия
Коммерческое помещение 5 350 м²
Торгау, Германия
Площадь 5 350 м²
Год постройки: 2006Стоимость евро/кв.м: 4 486 €
$26,39 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 674 м² в Лейпциг, Германия
Коммерческое помещение 1 674 м²
Лейпциг, Германия
Площадь 1 674 м²
Доход с аренды в год: 197 000 €Доход в месяц: 16 417 €Земельный участок: 9895 кв. мГод постр…
$10,45 млн
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Отель 34 м² в Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Отель 34 м²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Германия
Площадь 34 м²
Апартаменты в пятиэтажной замковой резиденции в посёлке Уист (в часе езды от Дрездена). Рези…
$199,035
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