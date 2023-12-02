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Коммерческая недвижимость в Саксония, Германия

9 объектов найдено
Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
Площадь 2 480 м²
Земельный участок: 911 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 290 €
€3,20 млн
в месяц
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Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
Площадь 1 674 м²
Доход с аренды в год: 197 000 €Доход в месяц: 16 417 €Земельный участок: 9895 кв. мГод постр…
€9,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Торгау, Германия
Коммерческая
Торгау, Германия
Площадь 5 350 м²
Год постройки: 2006Стоимость евро/кв.м: 4 486 €
€24,00 млн
в месяц
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Саксония, Германия
Площадь 1 138 м²
Германия Земля Саксония г.Герсдорф (адм. округ Хемниц) Новый супермаркет…
€1,60 млн
в месяц
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Саксония, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Саксония, Германия
Площадь 1 135 м²
Германия Саксония г.Шварценберг, район Рудные Горы Новый супермаркет - а…
€1,86 млн
в месяц
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Коммерческая в Саксония, Германия
Коммерческая
Саксония, Германия
Площадь 1 000 м²
Германия Федеральная земля Саксония   Супермаркет (7% годовых) …
€1,20 млн
в месяц
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Коммерческая под аренду в Тройен, Германия
Коммерческая под аренду
Тройен, Германия
The anchor tenant is a supermarket. Lease agreement until 2043, without the right to termina…
€3,60 млн
в месяц
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Коммерческая в Ауэрбах, Германия
Коммерческая
Ауэрбах, Германия
Площадь 4 334 м²
Доход с аренды в год: 108 589 €Доход в месяц: 9 049 €Земельный участок: 4334 кв. мГод постро…
€2,17 млн
в месяц
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Коммерческая с мебелью, с садом, с отоплением в Torgau, Германия
Коммерческая с мебелью, с садом, с отоплением
Torgau, Германия
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель расположен в живописном месте неподалеку от Торгау, Лейпциг, Саксония. Площ…
€1,15 млн
в месяц
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