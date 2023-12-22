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Коммерческая недвижимость в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
21
40 объектов найдено
Отель 50 комнат в Оффенбах, Германия
Отель 50 комнат
Оффенбах, Германия
Число комнат 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
€8,00 млн
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Отель 55 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€12,00 млн
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Магазин в Дармштадт, Германия
Магазин
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
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Магазин в Reinheim, Германия
Магазин
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
€2,60 млн
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Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 26
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 645 м²
Количество этажей 5
€3,00 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
€2,55 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
€2,45 млн
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Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
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Коммерческая в Moerfelden, Германия
Коммерческая
Moerfelden, Германия
Количество этажей 4
Большой участок в пригороде Франкфурта на Майне для строительства коммерческой недвижимости.…
€3,30 млн
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Коммерческая в Obernhain, Германия
Коммерческая
Obernhain, Германия
Площадь 1 600 м²
К покупке предлагается большой участок (около 1600 м2) под застройку дома в пригороде Франкф…
€850,000
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Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
€4,31 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
€2,50 млн
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Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
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Доходный дом с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
€2,23 млн
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Отель 36 комнат в Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
Число комнат 36
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
€3,40 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
€7,50 млн
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Инвестиционная 3 комнаты с парковкой в Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой
Эшборн, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
€2,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
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Инвестиционная с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
€3,40 млн
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Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
€4,50 млн
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Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
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Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
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Офис в Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
€110,00 млн
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Инвестиционная в Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
€5,30 млн
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Отель 57 комнат с парковкой в Висбаден, Германия
Отель 57 комнат с парковкой
Висбаден, Германия
Число комнат 57
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
€3,50 млн
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Отель 45 комнат в Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
Число комнат 45
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 3
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
€4,15 млн
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Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
€3,10 млн
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Отель 72 комнаты с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
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Коммерческая в Дармштадт, Германия
Коммерческая
Дармштадт, Германия
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
Отель на 9 номеров с рестораном, террасой и пивным садом в центре городе Гельнхаузен (входит…
€741,560
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Типы недвижимости в Гессен

отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
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