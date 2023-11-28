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Realting.com
Германия
Коммерческая
Рейнланд-Пфальц
Коммерческая недвижимость в Рейнланд-Пфальц, Германия
Pirmasens
4
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11 объектов найдено
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Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Pirmasens, Германия
9
3
280 м²
3
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
€275,000
1
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Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
11
4
390 м²
3
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
€250,000
1
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Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Petersberg, Германия
1
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg ) Склад…
€650,000
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Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
12
4
3
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
€319,000
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Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
15
5
4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
1
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Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
€4,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,40 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Коммерческая
Монтабаур, Германия
4 937 м²
Доход с аренды в год: 407 964 €Доход в месяц: 33 997 €Земельный участок: 4953 кв. мГод постр…
€8,15 млн
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Коммерческая
Саарбург, Германия
For sale a shopping complex in Trier-Saarburg, Germany.The facility was commissioned in the …
Цена по запросу
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Коммерческая
Baerenbach, Германия
62 м²
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
€180,625
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Коммерческая
Кайзерслаутерн, Германия
1 345 м²
Доход с аренды в год: 176 400 €Доход в месяц: 14 700 €Земельный участок: 4558 кв. мГод постр…
€3,65 млн
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