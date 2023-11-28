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Коммерческая недвижимость в Рейнланд-Пфальц, Германия

Pirmasens
4
11 объектов найдено
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Pirmasens, Германия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
€275,000
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Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
€250,000
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Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом в Petersberg, Германия
Коммерческая со стеклопакетами, с гаражом, с подвалом
Petersberg, Германия
Количество этажей 1
Большой промышленный зал на продажу по адресу 66953 Pirmasens ( 66989 Petersberg )   Склад…
€650,000
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Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Коммерческая 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Инвестиции 4 единицы ок. 308m ² арендуемое помещение! ECDATA Тип недвижимости: инвестиция …
€319,000
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Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Pirmasens, Германия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Pirmasens, Германия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Инвестиции 5 единиц ок. 556m ² + Коммерческая для продажи в Пирмазенс! ECDATA Тип объекта:…
€519,000
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Инвестиционная в Кайзерслаутерн, Германия
Инвестиционная
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 12 500 м²
Производственные помещения в ухоженном состоянии недалеко от г.Кайзерслаутерн с потенциалом …
€4,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Магазин с парковкой в Mommenheim, Германия
Магазин с парковкой
Mommenheim, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
€13,40 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Коммерческая в Монтабаур, Германия
Коммерческая
Монтабаур, Германия
Площадь 4 937 м²
Доход с аренды в год: 407 964 €Доход в месяц: 33 997 €Земельный участок: 4953 кв. мГод постр…
€8,15 млн
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Коммерческая в Саарбург, Германия
Коммерческая
Саарбург, Германия
For sale a shopping complex in Trier-Saarburg, Germany.The facility was commissioned in the …
Цена по запросу
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Коммерческая в Baerenbach, Германия
Коммерческая
Baerenbach, Германия
Площадь 62 м²
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
€180,625
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Коммерческая в Кайзерслаутерн, Германия
Коммерческая
Кайзерслаутерн, Германия
Площадь 1 345 м²
Доход с аренды в год: 176 400 €Доход в месяц: 14 700 €Земельный участок: 4558 кв. мГод постр…
€3,65 млн
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