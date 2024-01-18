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Коммерческая недвижимость в Бавария, Германия

Мюнхен
16
57 объектов найдено
Отель 270 комнат в Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
Число комнат 270
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
€59,00 млн
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Коммерческая в Westerham, Германия
Коммерческая
Westerham, Германия
Количество этажей 3
Участок с разрешение на строительство жилого дома или двух жилых домов - 1 или 2-х квартирны…
€3,00 млн
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Доходный дом 15 комнат в Dornach, Германия
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
€5,80 млн
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Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
€1,63 млн
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Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
€1,35 млн
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Доходный дом с парковкой, с балконом в Dornach, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
€12,10 млн
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Магазин в Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
Площадь 1 000 м²
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
€3,60 млн
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Магазин в Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
€4,10 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 40 м²
Доход с аренды в год: 15 600 €Доход в месяц: 1 300 €Рентабельность: 4.44%Аренда евро/кв.м: 3…
€351,000
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Коммерческая в Байройт, Германия
Коммерческая
Байройт, Германия
Площадь 19 000 м²
Доход с аренды в год: 1 580 000 €Доход в месяц: 131 667 €Рентабельность: 4.27%Аренда евро/кв…
€37,00 млн
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Коммерческая в Розенхайм, Германия
Коммерческая
Розенхайм, Германия
Площадь 15 353 м²
Доход с аренды в год: 1 749 999 €Доход в месяц: 145 833 €Земельный участок: 2526 кв. мРентаб…
€47,00 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 4 493 м²
Доход с аренды в год: 579 261 €Доход в месяц: 48 272 €Земельный участок: 715 кв. мГод постро…
€34,50 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 713 м²
Доход с аренды в год: 247 606 €Доход в месяц: 20 634 €Земельный участок: 190 кв. мГод постро…
€15,50 млн
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Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
Площадь 362 м²
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
€2,63 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 26 492 м²
Доход с аренды в год: 5 813 913 €Доход в месяц: 484 493 €Земельный участок: 30391 кв. мГод п…
€161,00 млн
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Коммерческая в Аугсбург, Германия
Коммерческая
Аугсбург, Германия
Площадь 6 240 м²
Доход с аренды в год: 383 000 €Доход в месяц: 31 917 €Земельный участок: 4476 кв. мГод постр…
€13,00 млн
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Коммерческая в Ингольштадт, Германия
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
Площадь 1 415 м²
Земельный участок: 1414 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 615 €
€3,70 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 6 500 м²
Доход с аренды в год: 160 000 €Доход в месяц: 13 333 €Земельный участок: 8116 кв. мГод постр…
€16,00 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 7 737 м²
Земельный участок: 1996.4 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 585 €
€20,00 млн
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Коммерческая в Ингольштадт, Германия
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
Площадь 1 550 м²
Земельный участок: 1587 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 452 €
€3,80 млн
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Коммерческая в Швайнфурт, Германия
Коммерческая
Швайнфурт, Германия
Площадь 6 474 м²
Земельный участок: 12044 кв. мГод постройки: 1970Стоимость евро/кв.м: 1 081 €
€7,00 млн
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Коммерческая в Бамберг, Германия
Коммерческая
Бамберг, Германия
Площадь 930 м²
Доход с аренды в год: 75 000 €Доход в месяц: 6 250 €Земельный участок: 3213 кв. мГод построй…
€1,58 млн
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Отель в Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
€18,20 млн
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 37 м²
Доход с аренды в год: 12 600 €Доход в месяц: 1 050 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.126…
€403,000
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 33 м²
Доход с аренды в год: 12 000 €Доход в месяц: 1 000 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.582…
€335,000
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Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 1 532 м²
Доход с аренды в год: 142 800 €Доход в месяц: 11 900 €Земельный участок: 4306 кв. мРентабель…
€3,15 млн
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Коммерческая в Регенсбург, Германия
Коммерческая
Регенсбург, Германия
Площадь 1 756 м²
Земельный участок: 1512 кв. мГод постройки: 1920.197Стоимость евро/кв.м: 3 702 €
€6,50 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
€13,34 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
€30,84 млн
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Коммерческая в Фюрстенфельдбрук, Германия
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
Площадь 8 435 м²
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
€34,00 млн
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