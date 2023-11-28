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Коммерческая недвижимость в Мюнхен, Германия

магазины
3
16 объектов найдено
Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
€1,35 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Инвестиционная в Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
€1,63 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Магазин в Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
Площадь 600 м²
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
€4,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
€13,34 млн
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Магазин под аренду в Мюнхен, Германия
Магазин под аренду
Мюнхен, Германия
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
€30,84 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 292 м²
Доход с аренды в год: 64 233 €Доход в месяц: 5 353 €Год постройки: 1994Рентабельность: 2.88%…
€2,23 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 243 м²
Стоимость евро/кв.м: 8 621 €
€2,10 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 1 729 м²
Доход с аренды в год: 208 632 €Доход в месяц: 17 386 €Земельный участок: 510 кв. мГод постро…
€20,50 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 275 м²
Доход с аренды в год: 50 000 €Доход в месяц: 4 167 €Земельный участок: 550 кв. мГод постройк…
€2,02 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 110 м²
Год постройки: 2000Стоимость евро/кв.м: 14 636 €
€1,61 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 225 м²
Доход с аренды в год: 20 640 €Доход в месяц: 1 720 €Год постройки: 1982Рентабельность: 1.91%…
€1,08 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 154 м²
Доход с аренды в год: 62 400 €Доход в месяц: 5 200 €Год постройки: 1961Рентабельность: 3.11%…
€1,99 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 1 300 м²
Год постройки: 1937Стоимость евро/кв.м: 1 846 €
€2,40 млн
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Коммерческая в Мюнхен, Германия
Коммерческая
Мюнхен, Германия
Площадь 417 м²
Доход с аренды в год: 135 600 €Доход в месяц: 11 300 €Год постройки: 1969Рентабельность: 3.1…
€4,34 млн
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Отель в Мюнхен, Германия
Отель
Мюнхен, Германия
€38,00 млн
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Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением в Мюнхен, Германия
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением
Мюнхен, Германия
Площадь 1 500 м²
Этот просторный супермаркет “EDEKA” площадью 1500 кв. м находится в городе Мюнхен, Бавария.…
€4,67 млн
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