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Коммерческая недвижимость в Samtgemeinde Nord-Elm, Германия

3 объекта найдено
Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 4 900 м²
Земельный участок: 13413 кв. мГод постройки: 1991Стоимость евро/кв.м: 612 €
€3,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 3 100 м²
Земельный участок: 11285 кв. мГод постройки: 1963Стоимость евро/кв.м: 484 €
€1,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Suepplingenburg, Германия
Коммерческая
Suepplingenburg, Германия
Площадь 2 100 м²
Стоимость евро/кв.м: 310 €
€650,000
в месяц
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