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Германия
Коммерческая
Баден-Вюртемберг
Коммерческая недвижимость в Баден-Вюртемберг, Германия
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14 объектов найдено
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Офис с парковкой
Schwetzingen, Германия
2 400 м²
5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
€14,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Магазин
Пфорцхайм, Германия
1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
€3,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Офис
Aldingen, Германия
360 м²
3
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…
€1,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
€4,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая
Hoehefeld, Германия
5 642 м²
Земельный участок: 6458 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 077 €
€23,00 млн
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Отель с подвалом, с сауной
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт Wellness-…
€2,60 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой
Баден-Вюртемберг, Германия
6 000 м²
Германия Федеральная земля Баден-Вюртемберг, адм. округ Тюбинген район Боденс…
€4,76 млн
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Коммерческая
Pfedelbach, Германия
3 430 м²
Год постройки: 1940Стоимость евро/кв.м: 3 499 €
€12,00 млн
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Коммерческая
Ульм, Германия
686 м²
Доход с аренды в год: 80 580 €Доход в месяц: 6 715 €Земельный участок: 4195 кв. мГод построй…
€1,36 млн
1
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Коммерческая
Aichtal, Германия
21 643 м²
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
€60,00 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Баден-Вюртемберг, Германия
5 720 м²
Этот уникальный коммерческий комплекс состоит из гостиницы на 55 номеров, общая площадь ко…
€6,65 млн
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Коммерческая 49 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Баден-Вюртемберг, Германия
49
2 700 м²
Этот уютный трёхзвездочный отель площадью 2 700 кв. м расположился в живописном районе Штутг…
€4,70 млн
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Коммерческая 44 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Баден-Вюртемберг, Германия
44
3 600 м²
Этот эксклюзивный отель расположился неподалеку от города Фрайбурга, земля Баден-Вюртемберг…
€4,10 млн
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Коммерческая 35 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден-Вюртемберг, Германия
35
5 000 м²
Эта старинная мельница 17 века находится в прекрасном курортном городе Шварцвальде, 90 км о…
€1,35 млн
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