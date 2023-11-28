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Коммерческая недвижимость в Гамбург, Германия

6 объектов найдено
Доходный дом с парковкой, с балконом в Гамбург, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Гамбург, Германия
Площадь 980 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный доходный дом с участком с центральным расположением в Гамбурге. В доме 20 жи…
€4,70 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Отель 100 комнат в Гамбург, Германия
Отель 100 комнат
Гамбург, Германия
Комнаты 100
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
€22,50 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель в Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
Германия г.Гамбург Отель 5***** в Гамбурге Шикарный отель 5***** в…
€40,00 млн
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Коммерческая в Гамбург, Германия
Коммерческая
Гамбург, Германия
Площадь 1 734 м²
Германия г.Гамбург Автосервис в Гамбурге Помещ…
€2,90 млн
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Коммерческая в Гамбург, Германия
Коммерческая
Гамбург, Германия
Площадь 975 м²
Германия г.Гамбург Коммерческое здание в Гамбурге Комме…
€1,03 млн
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Отель 131 комната в Гамбург, Германия
Отель 131 комната
Гамбург, Германия
Комнаты 131
Площадь 25 000 м²
€55,00 млн
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