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Коммерческая недвижимость в Саксонии-Анхальте, Германия

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отели
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16 объектов найдено
Магазин 1 990 м² в Саксония-Анхальт, Германия
Магазин 1 990 м²
Саксония-Анхальт, Германия
Площадь 1 990 м²
Площадь участка: 7504 м² Год постройки: 2007 Парковочные места: 95 Общая арендуемая площадь…
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 1 050 м² в Саксония-Анхальт, Германия
Коммерческое помещение 1 050 м²
Саксония-Анхальт, Германия
Площадь 1 050 м²
Aвтоcервиc-Cтанция техническoго oбслуживaния автoмoбилей. АТU — это кoмпaния, предлагающая …
$1,11 млн
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Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,73 млн
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Коммерческое помещение 2 034 м² в Магдебург, Германия
Коммерческое помещение 2 034 м²
Магдебург, Германия
Площадь 2 034 м²
Доход с аренды в год: 153 600 €Доход в месяц: 12 800 €Земельный участок: 8044 кв. мГод постр…
$3,63 млн
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Отель 26 м² в Мерзебург, Германия
Отель 26 м²
Мерзебург, Германия
Площадь 26 м²
Гостиничные номера в замке в федеральной земле Саксония-Анхальт, город Шкопау. Замок 16 века…
$152,478
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Отель 31 м² в Erxleben, Германия
Отель 31 м²
Erxleben, Германия
Площадь 31 м²
Апартаменты в замке в Бартенслебен, построен в середине 18 века в стиле барокко. Полностью о…
$244,931
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Отель 19 м² в Flechtingen, Германия
Отель 19 м²
Flechtingen, Германия
Площадь 19 м²
Квартиры в замке на воде, расположенном на климатическом курорте в коммуне Флехтинген, земля…
$133,945
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Коммерческое помещение 13 975 м² в Hecklingen, Германия
Коммерческое помещение 13 975 м²
Hecklingen, Германия
Площадь 13 975 м²
Доход с аренды в год: 2 801 578 €Доход в месяц: 233 465 €Земельный участок: 11461 кв. мГод п…
$50,48 млн
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Инвестиционная 1 450 м² в Dessau, Германия
Инвестиционная 1 450 м²
Dessau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
$4,76 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Hecklingen, Германия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Hecklingen, Германия
Площадь 1 000 м²
Доход с аренды в год: 101 980 €Доход в месяц: 8 498 €Земельный участок: 12943 кв. мГод постр…
$1,85 млн
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Коммерческое помещение 7 059 м² в Магдебург, Германия
Коммерческое помещение 7 059 м²
Магдебург, Германия
Площадь 7 059 м²
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €
$9,07 млн
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Отель в Hohenmolsen, Германия
Отель
Hohenmolsen, Германия
Апартаменты в замке в парке в городе Хоэнмёльзен, который пользуется популярностью в качеств…
$139,429
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Коммерческое помещение 1 043 м² в Hecklingen, Германия
Коммерческое помещение 1 043 м²
Hecklingen, Германия
Площадь 1 043 м²
Доход с аренды в год: 118 902 €Доход в месяц: 9 909 €Земельный участок: 4795 кв. мГод постро…
$2,25 млн
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Коммерческое помещение 900 м² в Brettin, Германия
Коммерческое помещение 900 м²
Brettin, Германия
Площадь 900 м²
Доход с аренды в год: 108 000 €Доход в месяц: 9 000 €Земельный участок: 3200 кв. мРентабельн…
$2,53 млн
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Hecklingen, Германия
Коммерческое помещение 3 000 м²
Hecklingen, Германия
Площадь 3 000 м²
Стоимость евро/кв.м: 297 €
$978,716
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Коммерческое помещение 1 684 м² в Hecklingen, Германия
Коммерческое помещение 1 684 м²
Hecklingen, Германия
Площадь 1 684 м²
Стоимость евро/кв.м: 356 €
$659,808
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