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Германия
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Саксония-Анхальт
Коммерческая недвижимость в Саксония-Анхальт, Германия
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11 объектов найдено
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Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м²
4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
€4,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807
info@estate-service24.de
Коммерческая
Brettin, Германия
900 м²
Доход с аренды в год: 108 000 €Доход в месяц: 9 000 €Земельный участок: 3200 кв. мРентабельн…
€2,30 млн
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Коммерческая
Магдебург, Германия
2 034 м²
Доход с аренды в год: 153 600 €Доход в месяц: 12 800 €Земельный участок: 8044 кв. мГод постр…
€3,30 млн
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Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 684 м²
Стоимость евро/кв.м: 356 €
€600,000
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Коммерческая
Hecklingen, Германия
3 000 м²
Стоимость евро/кв.м: 297 €
€890,000
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Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 000 м²
Доход с аренды в год: 101 980 €Доход в месяц: 8 498 €Земельный участок: 12943 кв. мГод постр…
€1,68 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой
Саксония-Анхальт, Германия
1 045 м²
Германия земля Саксония-Ангальт г.Гентин Супермаркет Нетто …
€1,35 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой
Саксония-Анхальт, Германия
29 300 м²
Германия Федеральная земля Саксония-Ангальт Автостоянка на скоростной трасс…
€2,50 млн
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Коммерческая
Hecklingen, Германия
13 975 м²
Доход с аренды в год: 2 801 578 €Доход в месяц: 233 465 €Земельный участок: 11461 кв. мГод п…
€45,90 млн
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Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 043 м²
Доход с аренды в год: 118 902 €Доход в месяц: 9 909 €Земельный участок: 4795 кв. мГод постро…
€2,05 млн
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Коммерческая
Магдебург, Германия
7 059 м²
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €
€8,25 млн
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