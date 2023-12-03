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Коммерческая недвижимость в Мёрс, Германия

3 объекта найдено
Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
Площадь 1 487 м²
Доход с аренды в год: 225 000 €Доход в месяц: 18 750 €Земельный участок: 6300 кв. мГод постр…
€5,30 млн
в месяц
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Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
Площадь 3 508 м²
Доход с аренды в год: 536 646 €Доход в месяц: 44 720 €Земельный участок: 2775 кв. мГод постр…
€10,70 млн
в месяц
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Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
Площадь 3 318 м²
Доход с аренды в год: 421 422 €Доход в месяц: 35 119 €Земельный участок: 1430 кв. мГод постр…
€8,10 млн
в месяц
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