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Коммерческая недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

Ру́рская область
9
Дортмунд
6
Мёрс
3
45 объектов найдено
Инвестиционная 200 комнат в Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
Комнаты 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
€8,10 млн
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Отель 425 комнат в Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
Комнаты 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
€100,00 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Магазин в Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
Площадь 800 м²
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
€3,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
Площадь 8 860 м²
Доход с аренды в год: 1 136 324 €Доход в месяц: 94 694 €Земельный участок: 28664 кв. мРентаб…
€13,00 млн
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Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 750 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия Пансионат для пожилых Пансионат с…
€11,50 млн
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Цена по запросу
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Магазин в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Цена по запросу
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Магазин в Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Цена по запросу
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Коммерческая в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Building in North Rhine-Westphalia, Germany.The facility consists of 10 floors. The first 3 …
Цена по запросу
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Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
Площадь 1 487 м²
Доход с аренды в год: 231 600 €Доход в месяц: 19 300 €Год постройки: 2021Рентабельность: 4.3…
€5,30 млн
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Коммерческая в Альсдорф, Германия
Коммерческая
Альсдорф, Германия
Площадь 3 725 м²
Доход с аренды в год: 562 710 €Доход в месяц: 46 893 €Год постройки: 2022Рентабельность: 4%А…
€14,20 млн
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Коммерческая в Мёрс, Германия
Коммерческая
Мёрс, Германия
Площадь 1 487 м²
Доход с аренды в год: 225 000 €Доход в месяц: 18 750 €Земельный участок: 6300 кв. мГод постр…
€5,30 млн
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
€3,41 млн
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
€3,43 млн
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Магазин под аренду в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Магазин под аренду
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
€24,79 млн
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Коммерческая в Эссен, Германия
Коммерческая
Эссен, Германия
Площадь 5 137 м²
Доход с аренды в год: 240 000 €Доход в месяц: 20 000 €Земельный участок: 1398 кв. мГод постр…
€3,91 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 111 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Дюрен Супермаркет с булочной …
€1,55 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 110 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Мюнстер Супермаркет Penny …
€2,30 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 835 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Хиддезен (Детмольд) Новый доход…
€4,00 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 483 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия г.Варендорф Супермаркет, заправка, авто…
€3,46 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 874 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Дортмунд Доходный дом с суперма…
€8,76 млн
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Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 800 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер, район Реклингхаузен …
€700,000
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 165 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Реклингхаузен   …
€2,49 млн
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Коммерческая в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 020 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия   Супермаркет Netto в Бохуме Комм…
€2,35 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 221 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Билефельд   Дох…
€4,20 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 973 м²
Германия Федеральная Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Детмольд   Новы…
€7,95 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 1 419 м²
Германия Федеральная Земля Северный Рейн-Вестфалия   Супермаркет Netto и…
€1,80 млн
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Доходный дом с лифтом, с двором в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с лифтом, с двором
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 699 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Эссен Студенческое…
€2,80 млн
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Типы недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия

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