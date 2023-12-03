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Коммерческая недвижимость в Оффенбах, Германия

1 объект найдено
Отель 50 комнат в Оффенбах, Германия
Отель 50 комнат
Оффенбах, Германия
Комнаты 50
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 4
Апарт-отель в районе главного ж/д вокзала Франкфурта на Майне. Договор аренды: покупка о…
€8,00 млн
в месяц
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