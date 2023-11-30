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Коммерческая недвижимость в Мекленбург-Передняя Померания, Германия

8 объектов найдено
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Krakow am See, Германия
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Krakow am See, Германия
Комнаты 50
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 888 м²
Количество этажей 3
€790,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Инвестиционная 10 спален в Malchin, Германия
Инвестиционная 10 спален
Malchin, Германия
Комнаты 160
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 351 м²
Количество этажей 4
€295,000
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Агентство
'der land-makler'
Языки общения: English, Deutsch
Коммерческая в Шверин, Германия
Коммерческая
Шверин, Германия
Площадь 4 687 м²
Доход с аренды в год: 327 427 €Доход в месяц: 27 286 €Год постройки: 1996Рентабельность: 5.4…
€6,00 млн
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Коммерческая в Нойштрелиц, Германия
Коммерческая
Нойштрелиц, Германия
Площадь 2 596 м²
Доход с аренды в год: 129 077 €Доход в месяц: 10 756 €Земельный участок: 8513 кв. мГод постр…
€1,50 млн
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Коммерческая в Гольдберг, Германия
Коммерческая
Гольдберг, Германия
Площадь 944 м²
Доход с аренды в год: 45 295 €Доход в месяц: 3 775 €Земельный участок: 3751 кв. мГод построй…
€525,000
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Площадь 1 131 м²
Германия Земля Мекленбург - Передняя Померания г.Мальхин, район Деммин К…
€1,61 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Площадь 3 907 м²
Германия Мекленбург-Передняя Померания Инвестпакет супермаркетов …
€4,40 млн
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Площадь 1 074 м²
Германия Земля Мекленбург - Передняя Померания остров Рюген г.Путбус &nbs…
€2,00 млн
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