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Коммерческая недвижимость в Бранденбург, Германия

6 объектов найдено
Коммерческая в Виттенберге, Германия
Коммерческая
Виттенберге, Германия
Площадь 1 604 м²
Доход с аренды в год: 96 886 €Доход в месяц: 8 074 €Земельный участок: 7227 кв. мГод построй…
€1,43 млн
в месяц
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Готовый бизнес в Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
Площадь 2 122 м²
Количество этажей 3
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
€2,05 млн
в месяц
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая в Бернау (Бранденбург), Германия
Коммерческая
Бернау (Бранденбург), Германия
Площадь 44 м²
Доход с аренды в год: 5 602 €Доход в месяц: 467 €Земельный участок: 6402 кв. мГод постройки:…
€160,048
в месяц
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Отель с лифтом, с подвалом в Бранденбург, Германия
Отель с лифтом, с подвалом
Бранденбург, Германия
Площадь 9 500 м²
Германия Федеральная земля Бранденбург Отель-замок 4****   Потр…
€5,20 млн
в месяц
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Коммерческая с кредитом / ипотекой в Бранденбург, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Бранденбург, Германия
Площадь 5 211 м²
Германия Федеральная земля Бранденбург   4 супермаркета Netto  …
€8,94 млн
в месяц
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Коммерческая в Шёнефельд, Германия
Коммерческая
Шёнефельд, Германия
Площадь 8 202 м²
Доход с аренды в год: 915 481 €Доход в месяц: 76 290 €Земельный участок: 15771 кв. мГод пост…
€17,09 млн
в месяц
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