  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Крефельд
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Крефельде, Германия

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 500 м² в Крефельд, Германия
Коммерческое помещение 3 500 м²
Крефельд, Германия
Площадь 3 500 м²
Конюшня рассчитана на 28 лошадей. 3 открытых манежа + 1 крытый манеж На территории есть ре…
$11,66 млн
Доходный дом 221 м² в Крефельд, Германия
Доходный дом 221 м²
Крефельд, Германия
Площадь 221 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом, который отлично расположен в центре города Krefeld. Дом построен …
$424,646
Доходный дом 214 м² в Крефельд, Германия
Доходный дом 214 м²
Крефельд, Германия
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Германии, в центре Крефельда Продается многоквартирный дом в городе Крефел…
$287,943
