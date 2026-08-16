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Коммерческая недвижимость в Вуппертале, Германия

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доходные дома
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5 объектов найдено
Доходный дом 371 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 371 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Доходный дом с отличным расположением в районе. рядом станция Schwebe…
$488,039
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Доходный дом в Германии в 42289 Wuppertal в Вупперталь, Германия
Доходный дом в Германии в 42289 Wuppertal
Вупперталь, Германия
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Вуппертале представляет собой стабильный инвестиционный объект с уже сформиро…
$396,774
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Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя в Вупперталь, Германия
Многоквартирный доходный дом с коммерческим помещением в центре Вупперталя
Вупперталь, Германия
Площадь 613 м²
Количество этажей 4
Предлагается к продаже многоквартирный жилой дом с коммерческой недвижимостью в самом центре…
$633,161
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Доходный дом 656 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 656 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 656 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Вуппертале 1961 года постройки в хорошем состоянии, имеет железобетонное пере…
$925,540
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Доходный дом 446 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 446 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 446 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 42117 Wuppertal 1973 года постройки / 2020 санирован с железобетонн…
$969,942
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