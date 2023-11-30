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Коммерческая недвижимость в Франкфурт-на-Майне, Германия

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21 объект найдено
Отель 55 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 55
Площадь 1 850 м²
Количество этажей 4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€14,00 млн
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Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 26
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 645 м²
Количество этажей 5
€3,00 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
€2,55 млн
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Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
€2,45 млн
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Доходный дом с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
€2,23 млн
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Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
€4,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
€2,50 млн
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Отель 62 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 62
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
€7,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
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Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
€4,31 млн
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Инвестиционная с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
€3,40 млн
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Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
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Отель 84 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 84
Площадь 4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
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Отель 72 комнаты с парковкой в Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 72
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
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Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
€3,10 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 3 227 м²
Земельный участок: 1933 кв. мРентабельность: 10,04%Стоимость евро/кв.м: 3 409 €
€11,00 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 5 367 м²
Доход с аренды в год: 993 679 €Доход в месяц: 82 807 €Земельный участок: 4200 кв. мГод постр…
€25,90 млн
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Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 2 928 м²
Доход с аренды в год: 850 000 €Доход в месяц: 70 833 €Земельный участок: 2944 кв. мРентабель…
€17,00 млн
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