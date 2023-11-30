ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне
Коммерческая недвижимость в Франкфурт-на-Майне, Германия
отели
4
доходные дома
7
инвестиционная недвижимость
3
Очистить
21 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Отель 55 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
55
1 850 м²
4
4* Бутик-отель в центре Франкфурта в районе ж/д вокзала. Отель был полностью модернизирован…
€13,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 600 м²
7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€14,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Франкфурт-на-Майне, Германия
26
6
645 м²
5
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
3
Участок во Франкфурте на Майне - в историческом районе города - Заксенхаузенс разрешением на…
€2,55 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
1
40 м²
5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
€2,45 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
€2,23 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3
120 м²
50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м²
3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62
3 000 м²
4
Продается современный 4* отель в пригороде Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в са…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
800 м²
3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
€7,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
600 м²
4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
24
750 м²
4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
€4,31 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Инвестиционная с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
380 м²
5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
€3,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
21
630 м²
3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84
4 300 м²
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
€6,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель 72 комнаты с парковкой
Франкфурт-на-Майне, Германия
72
2 600 м²
3
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
€6,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
949 м²
3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
€3,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 227 м²
Земельный участок: 1933 кв. мРентабельность: 10,04%Стоимость евро/кв.м: 3 409 €
€11,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
5 367 м²
Доход с аренды в год: 993 679 €Доход в месяц: 82 807 €Земельный участок: 4200 кв. мГод постр…
€25,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 928 м²
Доход с аренды в год: 850 000 €Доход в месяц: 70 833 €Земельный участок: 2944 кв. мРентабель…
€17,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL