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Коммерческая недвижимость в Тюрингия, Германия

7 объектов найдено
Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 12 858 м²
Доход с аренды в год: 308 537 €Доход в месяц: 25 711 €Земельный участок: 60000 кв. мРентабел…
€5,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 13 526 м²
Доход с аренды в год: 1 178 637 €Доход в месяц: 98 220 €Год постройки: 1996Рентабельность: 6…
€18,00 млн
в месяц
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Коммерческая в Эрфурт, Германия
Коммерческая
Эрфурт, Германия
For sale Network Car Service in Thuringia.ROI 5.39%Plot size 5.588 sq.mObject area 1.685 sq.…
Цена по запросу
в месяц
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Коммерческая в Тюрингия, Германия
Коммерческая
Тюрингия, Германия
Площадь 3 508 м²
Германия Федеральная земля Тюрингия г.Шлайц (Schleiz)   Новый торгов…
€8,50 млн
в месяц
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Коммерческая в Urbich, Германия
Коммерческая
Urbich, Германия
Площадь 1 045 м²
Доход с аренды в год: 118 967 €Доход в месяц: 9 914 €Земельный участок: 5149 кв. мГод постро…
€2,22 млн
в месяц
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Коммерческая в Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
Площадь 1 058 м²
Доход с аренды в год: 118 428 €Доход в месяц: 9 869 €Земельный участок: 4229 кв. мГод постро…
€2,17 млн
в месяц
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Коммерческая с гаражом, с садом, с отоплением в Эрфурт, Германия
Коммерческая с гаражом, с садом, с отоплением
Эрфурт, Германия
Площадь 1 625 м²
Перспективный вариант для инвестирования в Эрфурте, четырехэтажный дом с дополнительно надст…
€2,60 млн
в месяц
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