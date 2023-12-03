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Коммерческая недвижимость в Билефельд, Германия

2 объекта найдено
Инвестиционная 200 комнат в Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
Комнаты 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
€8,10 млн
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Коммерческая в Билефельд, Германия
Коммерческая
Билефельд, Германия
Площадь 1 957 м²
Доход с аренды в год: 118 000 €Доход в месяц: 9 833 €Земельный участок: 5560 кв. мГод постро…
€2,20 млн
в месяц
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