Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Метрополия Франции
  5. Квартиры

Квартиры в Метрополия Франции, Франция

пентхаусы
39
однокомнатные
51
двухкомнатные
146
трехкомнатные
200
четырехкомнатные
87
Квартира В архив
Очистить
1 212 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Париж, Франция
Квартира 5 комнат
Париж, Франция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Details Space 260 m² Rooms 5 Bathrooms 3 Floor …
€4,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 4 комнаты
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
This apartment is located in Rueil Malmaison, in the heart of the city, a beautiful suburban…
€565,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Aubigny-sur-Nere, Франция
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€590,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты в Париж, Франция
Квартира 4 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 65 м²
€794,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Париж, Франция
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Описание объекта   Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Описание объекта   Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 435 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Пентхаус с террасой Пентхаус в …
€1,80 млн
Оставить заявку
Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 280 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент с террасой Апартамен…
€1,40 млн
Оставить заявку
Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 300 м²
Франция Лазурный берег г.Ницца Апартамент 300м2 Элегантный но…
€3,15 млн
Оставить заявку
Квартира 8 комнат в Париж, Франция
Квартира 8 комнат
Париж, Франция
Комнаты 8
Площадь 355 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Апартамент с красивым видом   Н…
€19,80 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
€397,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
€628,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Канны, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
€765,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Chatenay-Malabry, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Chatenay-Malabry, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
€339,126
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Plaisir, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Plaisir, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлага…
€248,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция В комплексе ест…
€341,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Курбевуа, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Курбевуа, Франция
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Количество этажей 6
Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс ка внутри т…
€778,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Rueil-Malmaison, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Rueil-Malmaison, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция Жилой комплекс, окруженный зелен…
€569,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти