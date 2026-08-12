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Квартиры в Метрополии Франции, Франция

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Канны
39
Бордо
775
Антиб
96
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
2561
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11 692 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Argeles sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
Argeles sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$470,574
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$377,621
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Квартира 3 спальни в Impasse des Colombes, Франция
Квартира 3 спальни
Impasse des Colombes, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$462,561
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Ла-Валет-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 8
| Апартаменты
$109,151
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Квартира 2 спальни в Mauguio, Франция
Квартира 2 спальни
Mauguio, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$241,947
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Квартира 2 спальни в Бордо, Франция
Квартира 2 спальни
Бордо, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$312,322
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Жилплощадь популярна благодаря своей истории и большими фасадами . Находится в самом центре …
$436,181
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 33 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$333,004
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Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$448,846
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Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$232,382
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Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Квартира 2 спальни в Donville les Bains, Франция
Квартира 2 спальни
Donville les Bains, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$214,373
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 16
| Апартаменты
$353,221
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Квартира 1 спальня в Бордо, Франция
Квартира 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Этаж 6
| Апартаменты
$181,723
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Жилплощадь расположена в районе Малепер в Тулузе. Жилплощадь с видом на парк Маркесон предла…
$311,392
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Квартира 2 спальни в Клермон-Ферран, Франция
Квартира 2 спальни
Клермон-Ферран, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
Жить в Клермон-Ферране, чтобы насладиться качеством жизни, предлагаемым Овернью, с каждым го…
$197,525
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$824,957
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Квартира 2 спальни в Mauguio, Франция
Квартира 2 спальни
Mauguio, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$264,916
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Квартира 5 спален в Roussillon, Франция
Квартира 5 спален
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 93 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$331,726
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Квартира 3 спальни в Байонна, Франция
Квартира 3 спальни
Байонна, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$471,736
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$244,001
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$371,463
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
💶 119 000 €   📍 Франция, Ницца (06000), центр города, район Вернье, Rue Trachel   🏡…
$138,352
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$187,532
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Квартира 4 спальни в Marseille, Франция
Квартира 4 спальни
Marseille, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$370,844
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Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,573
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Типы недвижимости в Метрополии Франции

пентхаусы
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Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

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