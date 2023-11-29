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Квартиры в Центр, Франция

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Aubigny-sur-Nere, Франция
Квартира 2 спальни
Aubigny-sur-Nere, Франция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€590,000
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Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€157,000
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Квартира 2 комнаты в Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€206,000
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Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€172,000
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Квартира 4 комнаты в Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€285,200
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Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€289,000
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Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€248,000
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Параметры недвижимости в Центр, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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