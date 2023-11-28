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Квартиры в Канны, Франция

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18 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Канны, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом в Канны, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 51 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€208,623
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 51 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€208,846
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 52 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€210,029
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Квартира 3 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Эти апартаменты в стиле Людовика XIV площадью 325 кв. М, идеально расположенные в оксфордско…
€3,90 млн
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Квартира 5 спален в Приморские Альпы, Франция
Квартира 5 спален
Приморские Альпы, Франция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Роскошная квартира площадью 248 кв.м, расположенная в известной резиденции , в безопасном и …
€5,70 млн
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Квартира 4 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Апартаменты располагаются на  набережной Круазетт, напротив пляжей. Они располагают просторн…
€2,60 млн
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Квартира 3 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположена в 3 минутах ходьбы от пляжей «Plages du Midi» и в 10 минутах от Дворца Фестивале…
€2,19 млн
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Квартира 4 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Апартаменты располагаются в самом сердце природной  части Канн, в привилегированном районе К…
€2,60 млн
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Квартира 4 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Апартаменты располагаются на  набережной Круазетт, напротив пляжей. Они располагают просторн…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Элитная двухуровневая квартира в La Californie, Канны. Панорамный вид на море. Роскошные дву…
€1,83 млн
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Квартира 3 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Эта роскошная четырехкомнатная квартира в Каннах расположена в самом желанном жилом районе К…
€1,89 млн
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Квартира 3 спальни в Приморские Альпы, Франция
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Расположенная в очаровательном закрытом поместье, красивая «квартира-вилла» с видом на Канны…
€1,58 млн
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Квартира 1 спальня в Приморские Альпы, Франция
Квартира 1 спальня
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Роскошная квартира на верхнем этаже площадью 72 кв.м с превосходной террасой на крыше с пано…
€1,30 млн
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Аталанта
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Квартира 1 спальня в Приморские Альпы, Франция
Квартира 1 спальня
Приморские Альпы, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Роскошная квартира на верхнем этаже площадью 72 кв.м с превосходной террасой на крыше с пано…
€1,48 млн
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты с Spalni
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиру - Канны   3 комнаты - 2 спальни - 100 м²…
€633,000
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