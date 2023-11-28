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Квартиры в Канны, Франция
Квартира
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18 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
2
39 м²
9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
3
58 м²
5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 2 спальни
Канны, Франция
3
62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Аталанта
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Квартира
Канны, Франция
51 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€208,623
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Квартира
Канны, Франция
51 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€208,846
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Квартира
Канны, Франция
52 м²
LE CANNET SAINT CHARLES Médias Perspective extérieure 1 Plan de masse 1 Documents Document c…
€210,029
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Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
3
4
325 м²
Эти апартаменты в стиле Людовика XIV площадью 325 кв. М, идеально расположенные в оксфордско…
€3,90 млн
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Аталанта
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Квартира 5 спален
Приморские Альпы, Франция
7
5
248 м²
Роскошная квартира площадью 248 кв.м, расположенная в известной резиденции , в безопасном и …
€5,70 млн
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Аталанта
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Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
4
165 м²
Апартаменты располагаются на набережной Круазетт, напротив пляжей. Они располагают просторн…
€2,60 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
3
3
Расположена в 3 минутах ходьбы от пляжей «Plages du Midi» и в 10 минутах от Дворца Фестивале…
€2,19 млн
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Аталанта
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Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
4
2
120 м²
Апартаменты располагаются в самом сердце природной части Канн, в привилегированном районе К…
€2,60 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 спальни
Приморские Альпы, Франция
4
165 м²
Апартаменты располагаются на набережной Круазетт, напротив пляжей. Они располагают просторн…
€2,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
3
3
141 м²
Элитная двухуровневая квартира в La Californie, Канны. Панорамный вид на море. Роскошные дву…
€1,83 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
4
3
123 м²
Эта роскошная четырехкомнатная квартира в Каннах расположена в самом желанном жилом районе К…
€1,89 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни
Приморские Альпы, Франция
3
3
135 м²
Расположенная в очаровательном закрытом поместье, красивая «квартира-вилла» с видом на Канны…
€1,58 млн
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Агентство
Аталанта
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Квартира 1 спальня
Приморские Альпы, Франция
1
1
72 м²
Роскошная квартира на верхнем этаже площадью 72 кв.м с превосходной террасой на крыше с пано…
€1,30 млн
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Агентство
Аталанта
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Квартира 1 спальня
Приморские Альпы, Франция
1
1
72 м²
Роскошная квартира на верхнем этаже площадью 72 кв.м с превосходной террасой на крыше с пано…
€1,48 млн
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Агентство
Аталанта
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Квартира 3 комнаты с Spalni
Канны, Франция
3
104 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиру - Канны 3 комнаты - 2 спальни - 100 м²…
€633,000
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