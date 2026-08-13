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Квартиры в Каннах, Франция

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34 объекта найдено
Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Исключительные апартаменты с панорамным видом на море В престижной, охраняемой и приватно…
$1,98 млн
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Редкое предложение в Каннах — идеальная 4-комнатная квартира ✨ Предлагается роскошная 4-к…
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Канны – Ла Круазетт | Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море В самом сердце …
$1,99 млн
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Студия 2 комнаты в Канны, Франция
Студия 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Инвестиционная студия с террасой и видом на море на Круазет Cannes · Boulevard de la Croise…
Цена по запросу
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Агентство
Hotel Invest
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира в очень ухоженной резиденции с панорамным видом на море, Леринские острова и Каннск…
$1,62 млн
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 5/5
Квартира 3-х комнатная после реновации. Резиденция с бассейном , теннисом и консьержем. Квар…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиру - Канны   3 комнаты - 2 спальни - 100 м² -…
$686,647
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Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
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Квартира 2 спальни в Impasse Beaulieu, Франция
Квартира 2 спальни
Impasse Beaulieu, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Новая резиденция в Каннах. Откройте для себя новый комплекс расположенный у подножия престиж…
$650,670
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/7
Просторная 3-х комнатная квартира в современном стиле с видом на порт. Квартира полностью от…
$3,79 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Этаж 7
Великолепная и просторная 4-комнатная квартира, большая терраса с панорамным видом на море и…
$2,97 млн
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Квартира 1 спальня в Канны, Франция
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Резиденция с бассейном в центре Канн. Резиденция ,расположенная в центральном районе Пти-Жуа…
$424,098
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Квартира 1 спальня в Канны, Франция
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Эта уютная квартира площадью 42 м² находится в живописных Каннах, Франция, и располагается в…
$370,650
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/10
Резиденция в районе Калифорния закрытого типа класса люкс с парком, бассейном и гольф-клубом…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Представляем вашему вниманию уютную 3-комнатную квартиру в тихой и охраняемой резиденции с б…
$302,097
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84 млн
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 55 м²
Этаж 1
Эта великолепная трёхкомнатная квартира расположена в живописном районе на границе с Каннами…
$383,431
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Квартира 1 спальня в Канны, Франция
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Ищете уютное и комфортное жильё в Каннах? Тогда обратите внимание на эту 2-комнатную квартир…
$336,954
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/5
Элегантная 4-комнатная квартира, прекрасный вид на море, в одном из самых востребованных рай…
$2,12 млн
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Квартира 1 спальня в Канны, Франция
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Резиденция с бассейном, расположенная в самом сердце Канн, находится в престижном районе Пти…
$424,098
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Квартира 1 спальня в Канны, Франция
Квартира 1 спальня
Канны, Франция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию великолепную двухкомнатную квартиру площадью 60 м² в живописном…
$464,764
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира в центре Канн Программа строительства нового жилья: Идеальное расположение в нескол…
$657,642
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/7
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  Рез…
$387,092
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Этаж 1/7
Потрясающая  квартира в Каннах площадью 182 м² расположена в престижном квартале Ля Круа де …
$1,95 млн
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/5
Отличная возможность — красивая 3-комнатная квартира в одном из самых популярных районов Кан…
$2,15 млн
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