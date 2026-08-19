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Квартиры в Ренне, Франция

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222 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 3 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$370,650
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Квартира 3 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 3 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$343,926
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Квартира 3 спальни в Ренн, Франция
Квартира 3 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$300,938
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в La Chapelle des Fougeretz, Франция
Квартира 3 спальни
La Chapelle des Fougeretz, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Выберите качественную жизнь у ворот Ренна и откройте для себя нашу новую жилплощадь в прекра…
$286,411
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Квартира 2 спальни в Ренн, Франция
Квартира 2 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$276,625
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
У ворот Ренна откройте для себя наш новый комплекс, идеально расположенный в центре города Т…
$326,497
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 3 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$306,745
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
У ворот Ренна откройте для себя наш новый комплекс, идеально расположенный в центре города Т…
$329,518
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Квартира 3 спальни в Ренн, Франция
Квартира 3 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Ренн наслаждается процветающим экономическим динамизмом. Избранный 3-м лучшим студенческим …
$290,381
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Квартира 2 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 2 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$250,973
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Квартира 3 спальни в Ренн, Франция
Квартира 3 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
| Апартаменты
$404,113
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
У ворот Ренна откройте для себя наш новый комплекс, идеально расположенный в центре города Т…
$313,600
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Квартира 2 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 2 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$207,866
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Квартира 2 спальни в Ренн, Франция
Квартира 2 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$278,260
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Квартира 2 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 2 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$266,078
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Квартира 3 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 3 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$338,116
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$327,078
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Квартира 4 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 4 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$354,383
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$340,672
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Квартира 3 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 3 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
У ворот Ренна откройте для себя наш новый комплекс, идеально расположенный в центре города Т…
$347,644
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Квартира 2 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 2 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$267,240
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Квартира 3 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 3 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$314,878
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Квартира 2 спальни в Thorigne Fouillard, Франция
Квартира 2 спальни
Thorigne Fouillard, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
У ворот Ренна откройте для себя наш новый комплекс, идеально расположенный в центре города Т…
$262,243
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Квартира 2 спальни в Chartres de Bretagne, Франция
Квартира 2 спальни
Chartres de Bretagne, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
Предлагаем новые квартиры от 2 до 3 комнат, предназначенные для пожилых людей. Это город, ра…
$223,087
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Квартира 3 спальни в Ренн, Франция
Квартира 3 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Ренн наслаждается процветающим экономическим динамизмом. Избранный 3-м лучшим студенческим …
$358,159
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Квартира 2 спальни в Ренн, Франция
Квартира 2 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$315,924
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Квартира 2 спальни в Ренн, Франция
Квартира 2 спальни
Ренн, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$291,524
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Квартира 4 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 4 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$400,859
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Квартира 3 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 3 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$375,297
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Квартира 3 спальни в Bourgbarre, Франция
Квартира 3 спальни
Bourgbarre, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
У ворот Ренна, в самом центре города Сен-Эрблон (35), предлагаются новые квартиры от студий …
$317,202
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Параметры недвижимости в Ренне, Франция

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