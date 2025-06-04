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Квартиры в Brignoles, Франция

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110 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$209,556
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$271,528
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$273,741
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$210,764
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Квартира 4 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 4 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$360,763
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$215,493
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$292,856
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$279,677
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$194,567
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$254,728
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Квартира 4 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 4 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$367,805
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$216,700
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$267,806
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$245,271
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$209,556
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$217,907
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$277,464
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$220,221
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$210,764
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$222,636
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
| Апартаменты
$225,050
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
| Апартаменты
$249,999
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$289,335
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$275,049
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,035
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Квартира 4 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 4 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$377,363
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$206,035
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,035
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Квартира 2 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 2 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$232,092
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Квартира 3 спальни в Бриньоль, Франция
Квартира 3 спальни
Бриньоль, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$300,000
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Параметры недвижимости в Brignoles, Франция

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