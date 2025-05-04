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Квартиры на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
29
Антиб
6
Ницца
98
Grasse
44
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144 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает для продажи квартиру - Канны   3 комнаты - 2 спальни - 100 м² -…
$686,647
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Квартира 5 комнат в Ницца, Франция
Квартира 5 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 6
SUPERB LOFT IN A VERY BEAUTIFUL BOURGEOIS BUILDING. Lower Cimiez/City Center. In one of the …
$1,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Les Mees, Франция
Квартира 2 комнаты
Les Mees, Франция
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Appartement - LE PORT 06300 NICE FRANCE 550 000 € 74.79 m² 3 комнаты                 Кв…
$591,712
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/8
Новая квартира в новом строящемся жилом комплексе, расположенном в Ле Канне, в 10 минутах от…
$401,187
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Квартира 2 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
Новые 5-комнатные апартаменты, в новой резиденции, расположенной в привилегированном месте, …
$844,867
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 20 м²
Этаж 7/7
Exceptional Investment Opportunity - Bright Studio with Terrace, 10 minutes from the Sea and…
$124,910
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
We offer you an exceptional apartment located in Beausoleil, in a prestigious modern area, c…
$658,840
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Ницца, Франция
Пентхаус
Ницца, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Роскошный пентхаус, расположенный на холмах Мон-Альбан в Ницце в частном закрытом домене. Эт…
$3,02 млн
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
$1,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Этаж 7/9
Nice Ouest Arcadia: In one of the most beautiful residences in Nice with caretaker, swimming…
$1,07 млн
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продажа новой квартиры, в новой резиденции на возвышенностях Ниццы с красивым видом на море,…
$787,212
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
$421,315
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Квартира 4 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Beaulieu sur mer, in one of the most beautiful luxury residences with swimming pool, duplex …
$2,16 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 4
Продажа апартаментов в элитном районе Канн, в 20 минутах ходьбы до моря и бульвара Круазет, …
$2,43 млн
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Красивая квартира площадью 130 кв.м в отличном состоянии, расположенная в элитной резиденции…
$1,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
$433,798
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Приходите и откройте для себя эту великолепную 4-комнатную квартиру площадью 125 м2 с большо…
$2,98 млн
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Квартира 2 комнаты в Avenue du General Leclerc, Франция
Квартира 2 комнаты
Avenue du General Leclerc, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
💫 Квартира в роскошной резиденции на лазурном берегу 💫 Возможна покупка в рассрочку 💫 …
$333,528
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 комната в Ницца, Франция
Квартира 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция В комплексе …
$192,453
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция …
$456,685
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
$377,623
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5
Четырёхкомнатная квартира в новостройке, расположенной в спокойном жилом районе на возвышенн…
$776,125
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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Пентхаус в Ницца, Франция
Пентхаус
Ницца, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Солнечный юг Франции ярко освещает богатство региона. Область, известная как Прованс-Альпы-Л…
$5,57 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Расположенная в Ницце на эксклюзивном бульваре Franck Pilatte, редкая и элегантная квартира …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 5
Полностью отремонтированные в парижском стиле апартаменты 96 м2. В нескольких минутах пеш…
$774,231
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Типы недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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