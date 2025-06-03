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Квартиры в Монпелье, Франция

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326 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Новая жилплощадь в МонпельеСтань. Самый привлекательный город Франции Монпелье ежегодно прив…
$267,767
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Новая жилплощадь в МонпельеСтань. Самый привлекательный город Франции Монпелье ежегодно прив…
$231,149
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$220,470
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$288,364
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Квартира 4 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 4 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$480,607
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Этаж 1
В центе самого желаемого района Монпелье это лучшее место для жизни. В рамках проекта реконс…
$201,329
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$178,511
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$265,097
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$590,232
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
| Апартаменты
$374,073
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$266,909
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 16 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$168,098
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$266,051
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$182,059
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$394,785
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Новая жилплощадь в МонпельеСтань. Самый привлекательный город Франции Монпелье ежегодно прив…
$345,580
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$191,671
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$323,838
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 5
Монпелье, привлекательный и динамичный город, ценится студентами и исследователями за свои у…
$303,240
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
| Студия
$228,746
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Квартира 5 спален в Монпелье, Франция
Квартира 5 спален
Монпелье, Франция
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Этаж 9
| Апартаменты
$708,324
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 2
| Студия
$198,651
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Квартира 2 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 2 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$255,180
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$613,999
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 6
Монпелье, привлекательный и динамичный город, ценится студентами и исследователями за свои у…
$479,463
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$350,157
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Квартира 3 спальни в Монпелье, Франция
Квартира 3 спальни
Монпелье, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
Создавать жилплощадь завтрашнего дня, такова задача развития. Изобретают новые эксклюзивные…
$339,858
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Студия 1 спальня в Монпелье, Франция
Студия 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Студия
$183,546
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$171,874
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Квартира 1 спальня в Монпелье, Франция
Квартира 1 спальня
Монпелье, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$189,954
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Параметры недвижимости в Монпелье, Франция

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