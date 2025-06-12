Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Annecy
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Annecy, Франция

Rumilly
60
Квартира Удалить
Очистить
347 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$400,678
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$492,880
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$364,539
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$450,258
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$340,349
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$397,264
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$624,580
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$569,145
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$342,170
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$343,536
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$348,317
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Annecy, Франция
Квартира 1 спальня
Annecy, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$311,892
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 2
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$349,569
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$705,740
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$688,666
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 2 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$240,236
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Annecy, Франция
Квартира 1 спальня
Annecy, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$317,583
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 2 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
| Апартаменты
$196,355
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$409,785
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
| Апартаменты
$407,508
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$597,603
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$416,614
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Annecy, Франция
Квартира 5 спален
Annecy, Франция
Количество спален 5
Площадь 118 м²
Этаж 4
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 2 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$216,275
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$347,008
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$599,879
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$604,607
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$544,103
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$627,426
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 3 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$315,307
Оставить заявку

Типы недвижимости в Annecy

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Annecy, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти