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Квартиры в Ницца, Франция

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93 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Новая трехкомнатная квартира, расположенная на первом этаже в красивой охраняемой резиденции…
€879,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Камерная резиденция в окружении сада на холмах Ниццы в престижном квартале всего в 20 минута…
€520,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Очаровательные трехкомнатные апартаменты в самом сердце Золотого Квадрата Ниццы. Апартаменты…
€430,000
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Описание объекта   Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Описание объекта   Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой н…
€750,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
€397,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
€628,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
€765,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
€367,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
€267,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
€405,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Ницца, Франция
Комнаты 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
€105,600
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
€363,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с Lift, с кухней в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с Lift, с кухней
Ницца, Франция
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция В комплексе …
€185,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на город в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с видом на город
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
€400,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция …
€439,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ницца, Франция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
€309,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция В соответствии с архитек…
€478,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с интернетом, с Lift в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с интернетом, с Lift
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция С фасадом из красной охры, нап…
€549,000
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Красивые апартаменты 110 м2 с панорамным видом на море на Promenade des Anglais в доме в сти…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Новые, красиво обставленные трехкомнатные апартаменты в небольшой новой резиденции нижнего Ф…
€750,000
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Аталанта
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 5
Полностью отремонтированные в парижском стиле апартаменты 96 м2. В нескольких минутах пеш…
€720,000
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Пентхаус 2 спальни в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
€2,25 млн
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Квартира 3 спальни в Кап-д’Ай, Франция
Квартира 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Великолепная новая квартира около 87 кв.м., расположенная в бывшем дворце в жилом районе Ла …
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Эта квартира на продажу, расположенная на 2-м этаже недавнего здания с лифтом, с которого от…
€1,90 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
€1,96 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Located in Beausoleil, at the gates of Monaco, discover new exceptional residence. You will …
€1,39 млн
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Квартира 4 спальни в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Больё-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Площадь 202 м²
Ideally located in a new luxurious residence in a quiet and secure environment in the center…
€5,25 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Envision your new life overlooking a legendary bay. Like a balcony crowning the infinite pa…
€1,96 млн
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Параметры недвижимости в Ницца, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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