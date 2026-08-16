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Квартиры в Ницце, Франция

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Босолей
50
Ментона
34
Рокбрюн-Кап-Мартен
10
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554 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Кондо 1 комната в Ницца, Франция
Кондо 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Un quartier élégant, situé dans la région du port de Morskogo, abrite de nombreux restaurant…
$541,417
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Босолей, Франция
Квартира 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Апартаменты
$570,731
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
💶 119 000 €   📍 Франция, Ницца (06000), центр города, район Вернье, Rue Trachel   🏡…
$138,352
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
📍 Ницца Promenade des Anglais Франция 🇫🇷   Престижный и востребованный район Baumettes, …
$641,591
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$461,860
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$448,498
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Avenue Camille Blanc, Франция
Квартира 3 спальни
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная квартира в Mareterra Monaco — исключительное предложение на первой линии моря П…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$347,411
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Квартира в Chemin du Chien Bleu, Франция
Квартира
Chemin du Chien Bleu, Франция
$533,452
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидо…
$734,721
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Квартира 4 спальни в Сент-Андре-де-ла-Рош, Франция
Квартира 4 спальни
Сент-Андре-де-ла-Рош, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$575,146
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
Роскошная жилплощадь в инновационной и экологически ответственной среде. Настоящая воздушная…
$418,288
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Квартира 2 спальни в Кап-д’Ай, Франция
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$366,531
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$479,288
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$392,145
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$405,507
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 10
| Апартаменты
$379,945
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Апартаменты
$441,178
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Квартира 1 спальня в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 6
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$286,992
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 9
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$512,984
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 8
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$105,850
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 2
Роскошная жилплощадь в инновационной и экологически ответственной среде. Настоящая воздушная…
$472,898
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Студия 1 спальня в Босолей, Франция
Студия 1 спальня
Босолей, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Студия
$346,598
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$452,342
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$295,125
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 12
| Апартаменты
$490,327
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Типы недвижимости в Ницце

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ницце, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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