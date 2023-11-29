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Квартиры в Земли Луары, Франция

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18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€220,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€241,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€247,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€325,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€310,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€252,000
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Квартира 5 комнат в Нант, Франция
Квартира 5 комнат
Нант, Франция
Комнаты 5
Площадь 122 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€916,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€247,000
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Квартира 2 комнаты в Sallertaine, Франция
Квартира 2 комнаты
Sallertaine, Франция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Расположенный в центре города и всего в 900 м* от моря, …
€169,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€344,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€242,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€282,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€245,000
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Квартира 3 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€280,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€231,000
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Параметры недвижимости в Земли Луары, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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