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Квартиры в Бордо, Франция

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Бордо, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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