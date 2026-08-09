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Квартиры в Антибе, Франция

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трехкомнатные
34
четырехкомнатные
9
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96 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$217,858
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Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$439,202
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Пентхаус 3 комнаты в Антиб, Франция
Пентхаус 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 7/7
Грандиозная премьера новой резиденции в Хуан-ле-Пен, которая будет завершена в 2027 году.Все…
$1,62 млн
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$332,307
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новостройка в Антибе Программа нового строительства в Антибах. Жилой комплекс в Антибах, с б…
$453,145
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
2-комнатная квартира расположена в живописном районе Жуан-ле-Пен в Антибе, известном своими …
$428,745
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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Квартира 5 спален в Антиб, Франция
Квартира 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 129 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$1,19 млн
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$367,939
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$256,588
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Квартира 1 спальня в Антиб, Франция
Квартира 1 спальня
Антиб, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В Антибе представлена новая программа строительства, предлагающая современный жилой комплекс…
$284,668
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$261,430
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Квартира 4 спальни в Антиб, Франция
Квартира 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$240,129
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Квартира 1 спальня в 1 Le Vieil Antibes, Франция
Квартира 1 спальня
1 Le Vieil Antibes, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Антибы , 400 м от пляжа. Новая резиденция в Антибах,расположенная в нескольких минутах от по…
$399,697
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$360,192
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$708,766
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$433,393
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$242,064
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя эту великолепную 2-комнатную квартиру площадью 43 м². Квартира расположена…
$371,812
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Квартира 4 спальни в Антиб, Франция
Квартира 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$388,078
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 4/7
Сенсационная новая резиденция в Антиб-Жуан-ле-Пен всего в нескольких шагах от прекрасных пля…
$1,03 млн
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Квартира 1 спальня в Антиб, Франция
Квартира 1 спальня
Антиб, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$256,782
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$343,926
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$256,588
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 6
Продаётся 3-комнатная квартира в Жуан-ле-Пен! Локация: 82 м², 6-й этаж, вид на конференц-це…
$639,051
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$331,145
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Квартира 3 спальни в Антиб, Франция
Квартира 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Популярный город на Лазурном берегу, расположенный в центре крупного резерва занятости. Пор…
$307,906
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